Ultimo aggiornamento: 20:54

A partire dal 4 gennaio fino al 19 gennaio, in occasione dei saldi, il Nuovo MagicLand , il Parco giochi tra le province di Frosinone e Roma) mette in vendita l’abbonamento per la stagione 2020 a prezzi da urlo, con sconti fino al 50%. Sarà possibile acquistare l’abbonamento on-line dal sito www.magicland.it,.Conti alla mano, potrete acquistare il rinnovo dell’abbonamento Silver a soli €44,90 invece di €89,00 e l’abbonamento Gold a €54,90 invece di €99,00 (offerta valida per chi è già in possesso di un abbonamento per la stagione 2019). Per i nuovi abbonati Abbonamento Silver a € 49,90 invece di €89,00 e Gold a € 59,90 invece di €99,00. Un’occasione incredibile per vivere al meglio tutte le grandi novità della prossima stagione, come la suggestiva Cosmo Academy, una vera Accademia dello Spazio. Una struttura di oltre 3mila metri quadrati che nascerà attorno al Planetario, il più grande d’Europa. Interessanti novità anche per “Haunted Hotel”, la spettrale horror house, infestata da presenze oscure e creature terrificanti, che verrà arricchita di nuovi e sorprendenti effetti speciali. Grande attesa anche per il restyling completo di Pianeta Winx.Sono molti i vantaggi legati all’Abbonamento Gold che consente di vivere al massimo il divertimento a MagicLand, dal 28 marzo fino al 1° novembre 2020, nonché di usufruire di un ingresso gratuito a Zoomarine durante la stagione 2020: questa offerta è limitata, solo 500 biglietti ancora disponibili. Inoltre: parcheggio sempre gratuito, 2 ingressi omaggio per amici e parenti, 4 coupon sconto per l'acquisto di altri 4 biglietti di ingresso a MagicLand a prezzo ridotto; 2 ingressi omaggio ed il 50% sugli ingressi successivi ad “Haunted Hotel” (l’attrazione più terrificante), 1 aperitivo sull’Isola Volante gratuito (è prevista una versione non alcolica per i bambini), 1 foto ricordo omaggio, sconto del 50% sul Magic Pass durante tutte le giornate, il 20 % di sconto nei negozi e nei ristoranti (escluso bar e chioschi), menu Pizza o Burger a soli €4,90 anziché €7,90 (valido ad ogni ingresso presso il fast food BocconDiVino).L'abbonamento Silver, invece, prevede uno sconto di 2€ sul prezzo del parcheggio (3€ anziché 5€), 4 coupon sconto per l'acquisto di altrettanti biglietti di ingresso a prezzo ridotto; il 50% di sconto sull’acquisto di ingressi per Haunted Hotel ed il 10% in tutti i negozi e ristoranti di MagicLand (ad esclusione dei bar e chioschi).Gli abbonamenti sono in vendita sul sito www.magicland.it oppure presso lo “Shop Rainbow MagicLand”, aperto il 4,5 e 6 gennaio all’interno del Valmontone Outlet dalle 11:00 alle 20:00.