Cassino, scippata in centro. Indagano i carabinieri

Avvicinata e scippata in pieno centro. È successo ieri pomeriggio a Cassino in via Rossini.

Qui un giovane si è avvicinata ad un’anziana e le ha strappato la borsa poi si è dato alla fuga. Nella borsa c’era il portafogli con i documenti e circa 150 euro.

Tanto lo spavento da parte della donna, ma per fortuna non ha riportato ferite o contusioni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale compagnia che hanno verbalizzato l’accaduto. Ora si attende che la vittima presenti la denuncia.