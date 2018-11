Una ragazza ferita e tanto disagio per il traffico. Questo il bilancio dell’incidente che si è verificato nella matinata di giovedì 28 novembre, intorno alle 10, ad Anagni, lungo la Casilina, a pochi metri dal famigerato bivio della ex Winchester, già teatro di numerosi incidenti. Protagoniste loro malgrado due auto, una Panda ed una Lancia Ypsilon che, per cause ancora in fase di accertamento, sono entrate in collisione. Nell’urto la Panda si è ribaltata. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Per fortuna la ragazza coinvolta non ha riportato ferite gravi. Disagi per il traffico, a rilento per parecchi minuti, prima che tutto ritornasse alla normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA