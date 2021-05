Hub vaccinale nella sede della Prima Sole Components di Torrice: previste 500 dosi al giorno

Un nuovo hub vaccinale nel Lazio aperto a tutta la popolazione, verrà inaugurato domani, venerdì 7 maggio alle ore 11.00 alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, nella sede del Gruppo Prima Sole Components (PSC) a Torrice e sarà gestito dalla ASL di Frosinone.

Il Gruppo PSC è tra i primi hub aziendali in Italia e la prima azienda nel Lazio che ottiene l’autorizzazione dalla Regione, realizzando così il progetto delle strutture vaccinali nelle fabbriche – lanciato da Confindustria e sostenuto a livello regionale da Unindustria.

Al pari di una struttura pubblica, con l’apertura di questo hub verrà garantito un significativo supporto alla campagna vaccinale nei confronti, per ora, della popolazione.

L’azienda mette a disposizione un’area di 4000 metri quadrati, di cui 1000 coperti, dove saranno somministrati circa 500 vaccini Pfizer - Bionthec al giorno.

PSC ha finanziato ed effettuato tutte le opere ed attività propedeutiche per poter accogliere l’hub dotato di 8 linee vaccinali per la somministrazione che, come detto, sarà sotto la regia dell’ASL di Frosinone.

La popolazione potrà procedere alla prenotazione della vaccinazione presso l’hub attraverso la piattaforma regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home o tramite app regionale Salute Lazio.

Inoltre, una volta che saranno emanate le linee guida della Regione Lazio, ai sensi del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” e in linea con le prossime indicazioni del Commissario straordinario, si potrà procedere alla vaccinazione anche dei lavoratori del Lazio appartenenti al gruppo – oltre 700 dipendenti che operano nei tre stabilimenti di Ferentino, Anagni e Paliano - e dei dipendenti di aziende PMI del territorio associate ad Unindustria, che non dispongano di adeguati spazi per dare seguito al protocollo di vaccinazione aziendale.

«Siamo molto orgogliosi di poter dare il nostro contributo per la campagna vaccinale e di mettere i nostri spazi a disposizione della comunità e della struttura commissariale per questo grande impegno». Ha commentato Maurizio Stirpe. Il successo della campagna vaccinale sarà determinante per la ripresa del paese, i vaccini sono l’unica arma che abbiamo a disposizione e gli sforzi di tutti devono essere concentrati su questo obiettivo. Anche la nostra azienda- ha concluso Stirpe- farà la sua piccola parte in questa sfida di rinascita.”

«Il piano vaccinale amplia la sua rete. Man mano che pervengono le dosi dei vaccini aumentano i punti di erogazione. Oggi inauguriamo il nuovo hub di Torrice. Ha dichiarato Pierapaola D’Alessandro Direttrice Generale Asl di Frosinone - Grazie alla collaborazione con una grande industria, Gruppo Prima Sole Components (PSC), che ha dato gratuitamente il sito, alla convenzione della Regione Lazio con la Croce Rossa e al Comune di Torrice con la Protezione Civile, si può realizzare questa partnership pubblico privato che dà una speranza ancora più concreta al rilancio dell’economia».

