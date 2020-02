Un uomo di 70 anni di Castrocielo è stato trasferito, nel pomeriggio, all'ospedale Spallanzani di Roma per sospetta infezione da coronavirus.

L'uomo con febbre e tosse è stato trasportato a Roma con un'ambulanza del 118, senza transitare in alcun ospedale ciociaro. Nelle prossime ore gli accertamenti per verificare se si tratta o meno di un caso di coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA