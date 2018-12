© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Frosinone calcio, Maurizio Stirpe, questa mattina ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore Marco Baroni che prende il posto dell'esonerato Moreno Longo. Baroni, 55 anni, è reduce dall'esperienza nel Benevento, dove era stato sostituito da Roberto De Zerbi, l'attuale allenatore del Sassuolo.«La scelta di Baroni è stata ponderata - ha detto Stirpe -, non possiamo pensare che venga Mourinho, con tutto ilrispetto per il Frosinone: sappiamo da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare. Dobbiamo lavorare con chi pensa che questo sia il vero Manchester United. Le nostre scelte dobbiamo farle su questo aspetto, non sul nome, ma sulla capacità e la voglia delle persone. Per questo abbiamo scelto Baroni. Il contratto vale per un anno e mezzo, prescinde dalla salvezza e dalla categoria».«Speriamo che abbia più fortuna di Longo - ha concluso il presidente del Frosinone -, anche se non ritengo che Longo sia stato un allenatore sfortunato, ci ha portato in A»