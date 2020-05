© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid 19. Così si è aperto il consiglio comunale di ieri nell’insolita sede della protezione civile di Frosinone . Un consiglio preceduto dalle polemiche da parte di una parte dell’opposizione che chiedeva di svolgere la seduta in via telematica. Un centro sinistra diviso con i tre consiglieri (Sardellitti, Venturi e Vitale) che prendono le distanze ed in una nota a firma art1 /Pd inviata dal segretario art 1, Gaetano Ambrosiano dichiarano che «in questa fase il ruolo dell’opposizione debba essere di collaborazione per affrontare la drammatica situazione sanitaria».Il presidente del consiglio Adriano Piacentini si è detto rammaricato per l’assenza di una parte consistente dell’opposizione. “Ognuno è libero di fare le scelte che vuole – ha dichiarato – ma queste polemiche che vanno avanti da 15 giorni sanno molto di strumentalizzazione politica che, in questo particolare momento, appare poco decorosa”. I 18 presenti (solo due di un centro sinistra diviso, con Vitale assente giustificato) erano distanziati gli uni dagli altri in una sala ampia e più vuota del previsto. Tutti i presenti, compreso i dipendenti comunali, erano muniti di mascherina e guanti con la disinfestazione dell’unico microfono presente ad ogni intervento. In assenza dell’opposizione, il centro destra ha proceduto spedito verso l’approvazione dei sei punti all’ordine del giorno. Sulla rinegoziazione dei prestiti concessi al Comune da Cassa e Depositi e Prestiti l’assessore alle Finanze Riccardo Mastrangeli ha confermato che l’amministrazione risparmierà un milione e 650 mila euro e che l’intenzione dell’amministrazione è quella di destinarli all’emergenza economica che il Covid 19 ha determinato (tra cui i mancati incassi della Tosap in attesa dei fondi statali).Dall’opposizione, Adriano Venturi del Pd, ha chiesto di investirli sulla riduzione delle tasse sottolineando un’apertura verso il governo cittadino affermando che “questa situazione può essere un’opportunità per collaborare in questa situazione fermo restando le differenze politiche”.L’AREA EX FRASCATre le pratiche di urbanistica che sono state votate. La prima riguarda la variante al prg per l’area ex Frasca, terreno dove secondo il progetto l’amministrazione vuole realizzare 300 posti auto e la stazione di interscambio tra ferro e gomma. Si tratta di una delibera propedeutica all’esproprio di quei terreni che poi verranno concessi alla società Ferrovie dello Stato per avviare i lavori per la ristrutturazione della stazione. Approvata anche la delibera inerente il permesso a costruire nuovi laboratori presso l’Istituto tecnico Commerciale per Geometri Brunelleschi di via Piave. Su questa pratica è intervenuta il consigliere del Pd, Alessandra Sardellitti che in un passaggio dal sapore politico si è detta «rammaricata per l’assenza dei suoi colleghi».Uno “strappo” tutto interno al Pd o semplicemente un distinguo solo sulla mancata partecipazione ai lavori dell’aula. Via libera anche per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale denominato Edera 75. Si tratta di una lottizzazione che dovrà nascere tra via Vetiche e via Ceccano con la realizzazione di 44 alloggi per 16 mila metri quadri pari ad un insediamento di 200 nuovi residenti. Prossima seduta prevista sempre a fine maggio quando arriverà il bilancio in aula. La crisi economica ha riguardato anche l’amministrazione comunale che ha dovuto registrare un calo netto delle entrate.LA TOSAPSolo per la Tosap (la tassa sull’occupazione del suolo pubblico) in bilancio sono iscritti incassi per 400 mila euro. Ad oggi sono entrati appena 35 mila euro. La differenza verrà coperta inizialmente con i soldi risparmiati dalla rinegoziazione dei debiti con Cassa Depositi e Prestiti. Intanto il comune ha stilato un resoconto sui controlli eseguiti dalla polizia locale di Frosinone dal 10 marzo al 9 maggio. «Sono stati eseguiti – ha dichiarato il comandante dei vigili urbani, Mauro Donato – 289 servizi che hanno consentito di controllare 3030 cittadini di cui appena 27 sanzionati per mancata autocertificazione o per dichiarazioni non convincenti. Per quanto riguarda i sopralluoghi relativi al rispetto delle chiusure degli esercizi pubblici sono stati controllati 748 attività e solo tre sono risultate irregolari».