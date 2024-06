Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:05

Il Grecale della Maserati, che è già sulle linee; poi, dal prossimo anno, per riaccendere a pieno regime i motori dello stabilimento Fca Cassino Plant arriveranno, nell’ordine, il nuovo Suv Stelvio e la nuova Alfa Giulia, entrambe elettriche sulla piattaforma Stla-Large. A completare il poker sarà, nel 2027, una quarta vettura, quale sarà il brand è ancora un mistero. Fonti aziendali non rivelano se sarà una nuova Alfa, una Maserati o una vettura di un altro brand ma secondo quanto trapela all’indomani della visita del Ceo di Alfa Romeo che nei giorni scorsi ha fatto visita allo stabilimento di Piedimonte San Germano la quarta vettura sarà probabilmente a marchio Maserati, quasi certamente l’erede del Levante. Al momento, però, a dir la verità, quel che più preoccupa i sindacati non è quale sarà nuova vettura oltre Giulia e Stelvio ma se con questo poker di vetture in programma da qui al 2027 lo stabilimento riuscirà a tornare alla piena occupazione, mettendo fine agli ammortizzatori sociali e alle uscite incentivate e tornando a lavorare su un doppio turno dal momento che fino al 31 dicembre si lavorerà su un solo turno e sono molti i giorni di stop: proprio in queste settimane gli operai sono a casa in regime di solidarietà, i cancelli sono stati chiusi il 31 maggio e si tornerà in fabbrica solo il 12 giugno.

LA PIATTAFORMA

In questi giorni, però, all’interno del sito pedemontano si continua a lavorare alla nuova piattaforma che dovrà ospitare i modelli elettrici di Giulia e Stelvio. L’amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, come detto nei giorni scorsi ha fatto visita allo stabilimento Stellantis Cassino Plant a Piedimonte San Germano per visionare l'andamento dei lavori di allestimento della piattaforma Stla Large, dalla quale nasceranno i nuovi modelli Premium del gruppo automobilistico Alfa Romeo Stelvio (2025) ed Alfa Romeo Giulia (2026).

L'Ad in particolare ha visitato i reparti di Lastratura e Verniciatura, nei quali attualmente viene prodotta Maserati Grecale. Ricordiamo inoltre che nei giorni scorsi, a margine dell'incontro avvenuto al Ministero del Made in Italy, a proposito del futuro di Cassino Plant il responsabile Corporate affairs di Stellantis in Italia Davide Mele ha sottolineato l'importanza dell'allocazione della piattaforma Stla Large nello stabilimento in provincia di Frosinone. «Perché - ha spiegato - permetterà oltre che una riduzione dei costi, un'estrema flessibilità produttiva e di modelli».

Tuttavia l’allerta dei sindacati resta molto alta. Particolarmente severa è la Fiom-Cgil che evidenzia: «A Cassino gli annunciati nuovi modelli elettrici di Stelvio e Giulia e l'affiancamento di un non ben definito nuovo modello dovrebbero partire solamente dal 2025 e nel 2026 e quindi anche nei prossimi anni i lavoratori rischiano di avere ancora pesanti ripercussioni economiche». Accenti e sfumature diverse da parte di altre organizzazioni sindacali che allo stesso modo, però, ostentano ancora preoccupazione. Il Segretario generale della Fim-Cisl Ferdinando Uliano rimarca: «Su Cassino nel 2017 grazie ai nuovi prodotti di allora Giulia e Giulietta furono prodotte 135.000 unità, nel 2023 siamo fermi a 50mila, quindi l’annuncio di allocare nuovi prodotti dà una prospettiva di ripresa sia in termini di volumi e quindi, auspichiamo anche in termini occupazionali». Dalla Uilm, Giangrande e D'Avino tengono i riflettori puntati anche sull’indotto: «Per quanto riguarda le imprese dell’indotto, di servizi e della componentistica, chiediamo forte responsabilità sociale a Stellantis».