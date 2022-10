Nuovi imprenditori pronti ad assumere detenuti con il progetto "Seconda chance"

Il progetto Seconda chance non si ferma. Si tratta della possibilità per le aziende di assumere detenuti che hanno la possibilità di lavorare all'esterno e utilizzare gli sgravi fiscali della Legge Smuraglia. All'iniziativa di Legambiente "Puliamo il mondo" ieri erano presenti anche Flavia Filippi - che sta facendo il giro del Lazio per proporre questa possibilità - e Benedetta Miozzi, referente per Frosinone e Cassino dell'associazione.

«Abbiamo incontrato diversi imprenditori, sentito le associazioni datoriali, spiegato in cosa consiste Seconda chance e quali possibilità possono avere le aziende - hanno spiegato - abbiamo trovato disponibilità e contiamo di dare risposte presto ai detenuti che possono lavorare all'esterno. Ci sono state chieste le capacità che hanno, di fornire una scheda in modo che le imprese possano rendersi conto ed eventualmente impiegare chi ha le competenze necessarie». Dalla casa circondariale di Frosinone massima disponibilità. La direttrice, assente all'evento causa Covid, ha mandato un videomessaggio e si è ripromessa di organizzare altre iniziative del genere. Intanto per le imprese che volessero utilizzare gli sgravi della Legge Smuraglia e fare del bene a chi ha commesso un errore e ne sta pagando le conseguenze, ma vuole tornare a inserirsi nella società, informazioni alla mail info@secondachance.net

