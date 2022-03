Nuova intimidazione al Caffè Minotti di Frosinone, nelle notte sparati sette colpi contro le vetrine

Sette colpi di pistola contro la vetrina del Caffè Minotti. È la seconda intimidazione che il locale, uno dei più noi di Frosinone, riceve nel giro degli ultimi mesi. S’indaga ora per capire se ci sia un collegamento tra gli episodi. In riferimento al primo, avvenuto durante festività natalizie, nei giorni scorsi la Squadra Mobile ha arrestato per lesioni e tentata estorsione un pregiudicato del capoluogo: Ernesto Barile, 40 anni.

L’uomo aveva aggredito e minacciato il titolare del Caffè perché pretendeva la garanzia la garanzia per l’acquisto di una Bmw M3 cabrio. Richiesta respinta dall’imprenditore che il giorno successivo aveva anche denunciato l’episodio via social. La notte successiva ignoti hanno rotto le vetrine del locale. Secondo le accuse Barile sarebbe il mandante del raid. Ora l’altra notte, dopo il suo arresto, sono stati esplosi sette colpi. Sul posto sono stati rinvenuti i bossoli. Indagano i carabinieri.