Chiesa "Nuova Gerusalemme" di Gallinaro, maxi blitz: perquisizioni e sequestri

I carabinieri del comando provinciale di Frosinone, gli agenti della squadra mobile della Questura di Frosinone e i militari del gruppo di Cassino della guardia di finanza, hanno eseguito nelle province di Frosinone, Napoli, Aosta e Parma, su delega della procura della Repubblica di Cassino, un decreto di perquisizione e sequestro in abitazioni, società e luoghi di culto riconducibili alla «Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme» con sede a Gallinaro ( Frosinone) e diffusa su tutto il territorio nazionale.«Il provvedimento scaturisce nell'ambito di un'attività d'indagine volta a svolgere accertamenti e verifiche», fa sapere una nota congiunta di carabinieri, polizia e guardia di finanza, in seguito «a numerose segnalazioni pervenute in ordine a presunte indebite condotte di varia natura, realizzate dai promotori e seguaci del credo religioso».L'ipotesi di reato per cui si sta procedendo è quella di truffa. Risultano indagati, tra seguaci e impiegati comunali, 14 persone.