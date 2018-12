© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme di Gallinaro: via libera dal Consiglio di Stato al riconoscimento giuridico di Ente di culto.«Le risultanze, allo stato attuale, sono di segno positivo e favorevoli rispetto all’accertamento dell’effettiva natura religiosa dell’ente». Così ha concluso il Consiglio di Stato, Sezione Prima nell’adunanza del 14 novembre 2018, pubblicata qualche giorno fa.I giudici sono stati chiamati ad esprimere il parere sull’iter per il riconoscimento di ente di culto su richiesta del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - dov’è stata depositata la richiesta.Una procedura su due livelli: fattuale-documentale, con l’analisi dell’attività svolta in concreto e giurisprudenziale.Due anni di accertamenti ed analisi su quella che è l’attività della Chiesa di Gallinaro che nel marzo 2016 ha avviato la procedura tramite la Prefettura di Frosinone.Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che la Chiesa di Gerusalemme conta duemila e quattrocento fedeli ed è dislocata in diverse province.I pareri interlocutori sono stati due, uno nel 2017 e uno la scorsa estate, con i quali sono stati chiesti chiarimenti sulla gestione economica, ma soprattutto sull’effettiva natura religiosa del gruppo, ed è stata prodotta tutta la documentazione. elle relazioni sullo stato economico e finanziario è stato affermato che le disponibilità sono frutto delle «libere devoluzioni dei fedeli per lo svolgimento della sola attività istituzionale».