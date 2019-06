© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poca distanza dall’inaugurazione dell’area Giungla Tonga, il parco di Divertimenti Rainbow, tra Frosinone e Roma, propone «Nui Lua», una nuova attrazione dedicata a tutta la famiglia. Appuntamento domenica 16 giugno.Madrina d’eccezione: Elena Santarelli.Conduttrice televisiva, attrice, showgirl ma soprattutto mamma, Elena è una giovane donna che riesce a conciliare una brillante carriera con la vita di mamma. Non a caso, infatti, il compito di tagliare il nastro della nuova attrazione... e chissà, forse di affrontare per prima l’intrepido Nui Lua!La leggenda, una storia da brividi.Prima dei dettagli è doveroso un salto indietro nel tempo! Un’antica leggenda avvolge nel mistero il minaccioso vulcano Nui Lua che sovrasta, incontaminato, l’area Giungla Tonga: la foresta vergine di Rainbow MagicLand, un luogo popolato da avventurose attrazioni di ogni genere!Ai piedi del vulcano si staglia un grande lago sulle cui rive alcuni temerari esploratori pare abbiano rinvenuto alcune iscrizioni che raccontano di una divinità nascosta da sempre nel cuore della montagna incandescente. Il mistero nel tempo si è rafforzato e ha acceso la fantasia d’intere generazioni!La realtà, un’emozione imperdibile!Oggi come allora, solo i più coraggiosi riusciranno ad attraversare indenni le acque agitate e scovare finalmente l’idolo nascosto nella grotta infuocata!Solo oggi, a differenza di allora, tutti si cimenteranno a raggiungere Nui Lua, il divertentissimo flume ride per vivere insieme incredibili avventure, tra altissimi schizzi d’acqua, getti di fuoco, fumo e magma incandescente.La location: una giungla di emozioni!Nui Lua sorge nel cuore di Tonga, la Giungla di Rainbow MagicLand, nuova grande area spettacolare inaugurata lo scorso aprile. Tonga custodisce al suo interno ben 13 attrazioni a misura di famiglia pronte a offrire emozioni uniche. Qualche esempio per tutti? Jungle Camp, il playground più grande e più alto d’Italia, con scivoli ed arrampicate avventurose, e ancora Motorgiungla dove, dopo uno speciale addestramento di guida, i giovani piloti si cimenteranno in un vero circuito automobilistico e conquisteranno l’ambitissima patente di guida di Rainbow MagicLand!E ancora: un King Kong di oltre 5 metri, 20.000 metri quadri dove sono state piantumate quasi 5000 nuove piante tropicali.