Novità in vista per la Ztl del capoluogo, le strade "cieche" fuori dalla zona a traffico limitato

La zona a traffico limitato di Frosinone è da modificare. In attesa di attivare i 52 varchi elettronici (al momento c'è solo un pannello con il rilevamento della velocità ma senza un sistema di telecamere in grado di rilevare le targhe in caso di infrazione al codice stradale), l'amministrazione Ottaviani, infatti, vuole togliere dalle Ztl tutte quelle arterie che, pur situate all'interno dell'area, non hanno altri sbocchi viari ma sono cosiddette a vicolo cieco.Si tratta di decine di strade, sia nella parte bassa che in quella bassa, la cui percorrenza è limitata solo ai residenti in entrata o in uscita dalle proprie abitazioni ma non sono arterie di attraversamento.Nel centro storico, ad esempio, i residenti del rione San Pietro con le strade di via Acciaccarelli e via Colle San Pietro sono all'interno della Ztl pur essendo confinanti con un'arteria, (viale Marconi) considerata come confine libero di circolazione. Liberandole dalla Ztl i residenti potrebbero muoversi tranquillamente arrivando poi sulla strada percorribile in caso di blocchi alla circolazione o limitazioni.A Madonna della Neve c'è l'omonima strada che, durante i blocchi, costituisce il limite percorribile dalle auto. Ebbene all'interno della Ztl ci sono una serie di stradine come via Barbagallo, via Lucrezio e via Tibullo che saranno inserite nella modifica.Al quartiere Scalo le strade coinvolte sono le traverse di via Puccini come via Turriziani, via Labriola traversa di via Verdi e via Gentileschi traversa di viale America Latina. Più su inserita in questa modifica sarebbe anche via Cosenza o via Del Poggio.In pratica tutti coloro che pur risiedendo all'interno della Ztl hanno come unico sbocco in entrata o in uscita una strada confine a libera circolazione potranno dal 2020 tornare ad essere liberi di usare l'auto.La proposta, proveniente dal settore della polizia municipale, è al vaglio del primo cittadino e l'obiettivo è quello di adottarla e modificare l'ordinanza prima della prossima domenica ecologica prevista per il 26 gennaio.