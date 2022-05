Notte di vandali a Paliano, il sindaco annuncia la linea dura

Vasi in ferro per terra, immondizia rovesciata, tergicristalli delle automobili rotti e cartoni incendiati nei pressi di un bar. Risveglio amaro per i cittadini del centro storico di Paliano messo a soqquadro dai vandali la notte scorsa. Il timore dei residenti è che sia solo l'inizio di un'estate infuocata, non solo per il caldo, come accade ogni anno. Il sindaco, Domenico Alfieri, ha annunciato la linea dura via social: "Se tornare a far vivere la nostra città significa questo avete capito male. Non esiste e non lo permetteremo. Non ci faremo rovinare da quattro delinquenti ed imbecilli. In passato fui criticato da alcuni per la presenza di numerose forze dell’ordine e di controlli nella nostra città durante l’estate a seguito di spiacevoli episodi come quello di stanotte". Alfieri ritiene non ci sia alternativa per mettere argine al fenomeno e precisa: "Visioneremo le telecamere e cercheremo in tutti i modi di trovare i responsabili.

Intanto alle attività commerciali come già fatto in passato chiedo di rispettare la legge e di non vendere alcolici ai minori".