Inseguimento da film nel capoluogo. Una pattuglia della Squadra Volante stava perlustrando una zona del capoluogo nota come piazza dello spaccio, quando ha intercettato un’auto con alla guida un personaggio noto alle forze dell'ordine. La polizia ha intimato l'alt, l'auto si è femrata ma nel frangente in cui l’agente ha chiesto i documenti, il conducente ha ingranato la marcia ed è ripartito.

Il passeggero, percependo la gravità dell’azione, ha tentato di fermare comunque il veicolo tirando il freno a mano, ma l’accelerazione era talmente forte da trascinare le ruote posteriori. E' iniziato così un lungo inseguimento per le vie della città. Alla fine l’auto si è fermata, ma era un falso allarme perché quella brevissima sosta è stata effettuata soltanto per far scendere il passeggero che in più riprese aveva tentato di “abbandonare” l’amico, viaggiando con lo sportello aperto. Il fuggitivo ha ripres la marcia, arrendosi soltanto mentre percorreva via Selvotta.



Per il conducente, oltre le sanzioni per violazione del Codice della Strada, è scattata la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre per l’amico l’inosservanza alla Sorveglianza Speciale a cui era sottoposto.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37



