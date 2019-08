«Noi, residenti del centro storico di Frosinone, vittime dell'isola pedonale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una residente del centro storico di Frosinone, Maria Pagliara, interviene sulla questione dell'isola pedonale. Questa è la sua lettera:«Sono un'abitante del centro storico di Frosinone e precisamente abito in vi Angeloni, vicino l'arco Campagiorni. Tratto di strada che, da poco più di un mese, nelle serate di sabato e domenica, viene chiuso al traffico perché isola pedonale. Noi residenti, non più giovani (quasi tutti pensionati) siamo costretti, alle ore 19 di tutti i sabati e domeniche, a spostare le nostre auto da sotto casa e cercare un altro parcheggio che, data la carenza esistente da sempre nel centro storico, è difficile trovare. La domanda che pongo è: un cittadino perché dovrebbe venire a passeggiare alle ore 21 di sera in via Angeloni dove non c'è nessun negozio, nessuna pizzeria, nessuna vetrina illuminata ma soltanto una triste sequenza di ex-negozi chiusi? Infatti, come testimoniano alcune foto scattate in quelle serate, al di fuori di cani randagi e ratti (forse non lo sapete ma il centro storico e pieno di ratti) non si è visto passare nessun pedone. Praticamente deserto assoluto. Ora, se proprio dobbiamo subire questa isola pedonale, almeno non createci disagi e permetteteci di lasciare parcheggiate sotto casa le nostre vetture perché una vettura parcheggiata di certo non inquina e non è di ostacolo ad eventuali quanto molto improbabili pedoni. Infine i ringraziamenti, perché noi abitanti del centro storico, ancora una volta veniamo penalizzati da decisioni molto discutibili e non coerenti con la realtà».