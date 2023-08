Domenica 6 Agosto 2023, 13:38

Microfono d'oro al più famoso Dj ciociaro, per Nick Peloso è un riconoscimento ai 35 anni di carriera. Nell'ambito della 13^ edizione del Microfono d'Oro, manifestazione che ogni anno premia le voci più amate delle radio nazionali, gli artisti e i musicisti che si sono distinti nella loro professione, i primi di luglio, nella sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma, Nick Peloso, al secolo Nicola Peloso, ha ricevuto il significativo riconoscimento. Considerato uno dei Dj producer più importanti del panorama dance made in Italy, autore e produttore di molte hits degli anni 90-2000 e attuali, Peloso si è aggiudicato il Microfono d'Oro 2023 nel settore musicale, aggiungendo questo prestigioso award alla sua pluripremiata carriera.

Orgoglioso di questo ennesimo riconoscimento? «Sono felice di aver avuto il riconoscimento di 35 anni di attività artistica, una carriera di soddisfazioni e sacrifici premiata onorevolmente».

È stato difficile partire dalla provincia per inseguire il sogno e trasformarlo in professione? «La provincia è stata un punto di partenza, dove tutto è iniziato, dalle prime feste con gli amici, ai parties nei locali della Ciociaria e della Regione Lazio, da MP21, all'Acquarium, Bussola In, Area Disco, Ruvido, Chez Nina, 24000 Baci, Gilda, Piper, Heaven, Alibi e molti altri, per approdare nel corso degli anni in prestigiosi club nazionali ed internazionali. Non è stato facile anche perché negli anni 90-2000 non esistevano social ed influencer, contavano capacità, professionalità e talento. Un sogno ancora in corsod'opera»



Nell'inno "Un Cuore Gialloblu" racconti la storia e i personaggi della nostra terra, da Cicerone, a Manfredi, Mastroianni, De Sica. Come mai sei voluto andare oltre lo sport per dare un'identità canora al Frosinone Calcio? «Il testo è fortemente identitario. Era il settembre del 2008 quando passeggiando per le strade di Frosinone scrissi questa canzone; io sono di Fiuggi e Torre Cajetani, di cui mio Padre, Giacomo, è stato sindaco negli anni '80; sono nato ad Anagni, mio nonno materno, Vincenzo Carlodalatri, era di Frosinone, sono un Ciociaro Doc insomma e nella mia opera esco dagli usuali schemi calcistici, unificando la Ciociaria, la storia dell'umanità di tanti paesi, sotto un unico vessillo, raccontando la gloria calcistica del Frosinone al mitico "Matusa". Non feci nessuna pubblicità e promozione di questo brano, inedito; l'ho fatto ascoltare ad alcuni amici che per passaparola lo divulgarono sul web e tra i tifosi allo stadio».

Ci anticipi i tuoi prossimi impegni? «Proprio oggi sarò al Caffè Belvedere di Trivigliano, giovedì prossimo allo Chalet 80 di Torre Cajetani, venerdì sarò ospite insieme al noto Dj Molella presso la piscina di Roccasecca, in piazza a Sgurgola e il 13 a Pofi in occasione del Carnevale estivo».

An.Mag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA