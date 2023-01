Lunedì 30 Gennaio 2023, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:42



Sole, piste innevate, temperatura giusta. Se una settimana fa erano aperti solo gli impianti di Campo Staffi, dall'ultimo week end sono entrati in funzione anche quelli di Campocatino e complice la bella giornata ieri si è registrato il tutto esaurito.

Già dalla mattinata il parcheggio che porta alle piste nei pressi di Guarcino faceva registrare il pienone e lo stesso si può dire per quelli di Filettino, dove stavolta non ci sono state lamentele per la viabilità visto che non si verificano precipitazioni da alcuni giorni e le strade di accesso erano in perfette condizioni.

Bene le attività sulla neve ma anche quelle intorno, dai ristoranti ai noleggi, dai bar all'affitto dei lettini per prendere il sole.

«C'è stata tantissima gente ed è andato tutto bene - spiegano da Campocatino - è partita anche l'area fan park dedicata alle famiglie con il tapis roulant per la risalita, oltre alla parte ludica e allo sci, c'è stato il tutto esaurito nei locali, non possiamo certo lamentarci».

L'idea è quella di mettere a disposizione un'offerta a 360 gradi, dare cioè spazio a chi vuole sciare o fare snowboard ma anche a coloro che arrivano con i bambini solo per una giornata e possono sbizzarrirsi con il parco divertimenti che prevede, fra l'altro, anche i cosiddetti gommoni che consentono di scendere su un percorso adatto per tutte le età. La risalita, poi, è garantita dai tapis roulant.

IL MERCATO

A fare una prima analisi sono gli operatori della zona, secondo i quali c'è stato soprattutto il mordi e fuggi in questi primi fine settimana sulla neve. Tante le persone arrivate dalla Capitale per una giornata o per il sabato e la domenica (chi ha una seconda casa) alberghi in zona prenotati per una notte, al massimo due, molti i fruitori indigeni delle piste. Si parte al mattino dal capoluogo o dai dintorni, si raggiungono gli impianti e la sera si torna indietro.

Per essere in avvio di stagione - iniziata comunque tardi rispetto agli anni precedenti - la prima di riapertura post Covid, le giornate iniziali promettono bene. Su questo concordano gli operatori, i quali auspicano che le cose continuino in questo modo e soprattutto che si possa avere gente sulle piste anche durante la settimana. Non è facile, ma la vicinanza a Roma è sempre stata un'opportunità in più per il territorio. Si tratta di sfruttarla.