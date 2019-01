Arriva la neve nei paesi montani, a Fiuggi scuole chiuse

La neve è tornata a imbiancare alcuni centri della provincia, dalla Val di Comino a Filettino fino a quella degli Altipiani. I primi fiocchi sono scesi intorno alle 17.40, raggiungendo in particolare i paesi situati al di sopra dei 650-700 metri d’altezza, tra cui Serrone, Piglio e Trevi nel Lazio. A San Donato Val di Comino (nella foto), ad esempio, come in altri paesi del comprensorio, alle 19 si erano accumulati già alcuni centimetri di coltre bianca. A Fiuggi, intanto, in via cautelativa, il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole per domani. Comuni e protezione civile sono in allerta, pronti a intervenire con mezzi spargisale e spazzaneve. Abbondante nevicata sulla strada regionale per Forca d’Acero, dove sono entrati in azione i mezzi dell’Astral per rendere percorribile l’arteria. Qualche fiocco è caduto anche ad Arpino, Alatri e su monte San Casto a Sora. © RIPRODUZIONE RISERVATA