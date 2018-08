di Pierfederico Pernarella

Andare in ospedale non è mai un sollievo, se poi ad accogliere ci sono degrado, incuria e inciviltà lo è anche meno. E questa purtroppo è la situazione in cui versa la cittadella della salute chi si trova attorno all’ospedale “Spaziani” del capoluogo. Nelle ciqnue foto raccontiamo quello che abbiamo visto qualche giorno.Ore 11. Parcheggiamo con facilità, nell’area di sosta sottostante ci sono posti a volontà. C’è l’imbarazzo della scelta. Il motivo lo scopriamo presto. Quasi tutti hanno trovato o sono in cerca di parcheggi quanto più possibile vicini all’ ospedale, agli ambulatori e agli uffici. Il risultato è presto detto: non sembra di stare in un ospedale ma nelle vie del centro di una città. Auto che vanno e vengono in mezzo ai pedoni, alcune anche a velocità sostenuta. Ma lo spettacolo vero sono i veicoli in sosta. Un campionario, mai visto, di sosta creativa: sui marciapiedi, in curva, in prossimità degli incroci dove il segnale di stop è praticamente scomparso, in doppia fila, su metà della carreggiata dove campeggiano i segnali di divieto di sosta con rimozione forzata. Nemmeno l’area pediatrica è stata risparmiata. Per non farsi mancare nulla c’è anche un furgone che vende i fiori. Di controlli, ovviamente, nemmeno a parlarne. Non sia mai che si provi a far rispettare le regole e si facciano due passi a piedi, peraltro anche consigliabili, tanto per restare in tema di salute.Per far rispettare le regole, bisogna pure dare prima il buon esempio. Ecco, diciamo, questo lo si fatica trovare sotto il profilo della manutenzione della cittadella dello “Spaziani” dove regnano degrado e incuria. Un particolare la dice lunga sulla pulizia del verde e non. Di fronte alla direzione sanitaria c’è un ramo, spezzato, che nessuno si è preso la briga di rimuovere. Impossibile dire da quanto tempo si trovi lì. La potatura degli alberi sembra essere un lontano ricordo, e quando è stata fatta i resti sono stati lasciati sul posto. In numerosi punti la vegetazione cresce in maniera incontrollata, anche dove ci sono attrezzature, immaginiamo sensibili, come i serbatoi.Se non bastasse, qui e là spuntano cantieri, si presume interrotti da un bel po’ di tempo, uno dei quali a lato dell’ingresso dell’ufficio di medicina legale. E poi rifiuti abbandonati dopo chissà quali lavori. Vicino alla sala teatro campeggia un mucchio di buste di calcinacci. In un punto è stata persino allestita una discarica dove i rifiuti di ogni genere sono stati buttati alla rinfusa.Non mancano le buche, in alcuni casi vere e proprie voragini, al manto stradale. Nemmeno rattoppi alla bell’e meglio di scavi. La segnaletica orizzontale è un lontano ricordo, e anche quella orizzontale non se la passa bene. Alcuni cartelli sono per terra, tra la vegetazione, altri sono arrugginiti o ammaccati. Curioso il caso degli estintori: gli appositi contenitori sono tutti vuoti.E mentre al centro svetta l’ ospedale “Spaziani” con i suoi colori pastello, le facciate del resto degli immobili sono tutte fatiscenti: vernice annerita dall’umidità, intonaco cadente, tende e tapparelle usurate dal tempo, strutture in ferro completamente arrugginite. Sulle porte di alcuni ambulatori o dipartimenti non ci sono nemmeno le insegne e il nome dei servizi tocca indovinarlo in quello che resta delle scritte con il pennarello.