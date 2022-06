Sabato 18 Giugno 2022, 07:48 - Ultimo aggiornamento: 07:49

Ad una settimana dal voto decisivo che stabilirà chi tra Riccardo Mastrangeli (centro destra) e Domenico Marzi (centro sinistra) diventerà il nuovo sindaco di Frosinone continuano le manovre in vista del ballottaggio. Dopo l'Udc anche il gruppo di Azione di Frosinone ha deciso di appoggiare l'assessore al Bilancio della giunta Ottaviani: «I candidati della lista Azione di Frosinone riporta una nota a firma degli esponenti del partito di Calenda si schierano con Riccardo Mastrangeli. Questa campagna elettorale ha evidenziato, sin dalle prime battute, strane dinamiche all'interno della coalizione che ha visto una motivata e sentita partecipazione della sola capolista Alessandra Sardellitti. L'esito della consultazione elettorale ha portato gli stessi a confrontarsi sulla possibilità di sostenere, al ballottaggio, uno dei due schieramenti in gioco e in un clima di confronto i candidati di Azione hanno deciso di sostenere Mastrangeli». Poi come a mettere in guardia il candidato sindaco portato al primo turno, Mauro Vicano, la nota precisa: «Qualunque iniziativa assunta dal candidato sindaco al primo turno non sarà da considerarsi presa a nome della lista di Azione». Un appoggio senza condizioni secondo Azione Frosinone: «Alessandra Sardellitti e tutti i candidati non sono interessati ad alcun incarico politico-amministrativo né ad accordi di qualunque genere con la coalizione che andranno a sostenere ma con passione e dedizione l'operato dell'amministrazione facendo proposte concrete sui temi di interesse per la comunità di Frosinone cercando sempre una sintesi quando possibile».

LA FEDERAZIONE

La federazione provinciale di Azione nel pomeriggio di ieri, nell'analizzare il voto di Frosinone parla chiaramente di «risultati sotto le aspettative, di non essere riusciti ad entrare nelle case dei cittadini» ma poi come a prendere le distanze dal gruppo di Frosinone non si schiera e afferma rivolgendosi ai propri elettori: «In vista del ballottaggio lasciamo libertà di voto ai nostri candidati, agli iscritti e ai nostri sostenitori». Ma ieri è stata anche la giornata dei socialisti che verso sera si sono incontrati presso la sede del Psi per analizzare il voto e capire come muoversi in vista del ballottaggio. Sul voto è stata espressa ampia soddisfazione anche se rispetto alla passata consiliatura si è perso un seggio e l'unico eletto è stato il candidato sindaco Vincenzo Iacovissi.

L'ATTESA

Ma rispetto allo scenario venutosi a creare era difficile far meglio e la terza posizione raggiunta è stato motivo di orgoglio. In vista del ballottaggio l'indicazione di massima sarà quella di astenersi o di lasciare liberi il proprio elettorato di votare.

LE MOSSE DEL PD

Alcune anime socialiste propendono comunque per sostenere Marzi anche se molti hanno mal hanno digerito il comportamento del Pd in questi ultimi anni e potrebbero non mancare le sorprese. Alla finestra c'è il leader del Pd Francesco De Angelis che oggi sentirà il numero uno socialista di Frosinone, Gianfranco Schietroma, per verificare la possibilità di trovare un'intesa e ricompattare così il centro sinistra. L'idea prevalente, tra i socialisti, è quella di essere coerenti con la campagna elettorale appena conclusasi. «Parlando di rinnovamento e discontinuità con le amministrazioni precedenti riferiscono i vertici socialisti - francamente, sarebbe inspiegabile schierarsi adesso con l'uno o l'altro dei candidati in corsa». In giornata si attende un comunicato ufficiale del partito.