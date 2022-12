Celebrato al "Sacro cuore" di Frosinone il precetto di Natale interforze

Questa mattina presso la chiesa Sacro Cuore di Frosinone si è svolta la cerimonia religiosa del precetto di Natale organizzata dal 72° Stormo dell’Aeronautica Militare, in qualità di comando di lresidio militare. La Santa Messa è stata officiata dal vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri, monsignor Ambrogio Spreafico, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

In una chiesa gremita si sono susseguiti al leggio, a latere dell’Altare, rappresentanti delle varie forze armate e dei corpi armati dello Stato. Ai lati della navata centrale erano schierati anche i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma con i Labari. Presenti anche i rappresentanti degli ordini cavallereschi. Particolarmente toccante è stato il momento della lettura della preghiera della Patria. Durante l’omelia monsignor Spreafico ha parlato del valore della pace, in riferimento alle aree di conflitto sparse per il mondo, enfatizzando il prezioso lavoro degli uomini e delle donne in uniforme.