Venerdì 23 Dicembre 2022, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 09:07

Prova a sorridere ma i suoi occhi trasmettono molto altro. Tristezza, nostalgia e smarrimento. Per la giornata di festa dal titolo Natale Insieme', organizzata dall'Itis Majorana di Cassino, la scuola che frequenta da pochi mesi, ha indossato una maglia rossa: il colore simbolo del Natale. È inevitabile che, nonostante il clima festivo, il pensiero di Vanessa, 16 anni, è rivolto alla sua terra martoriata dalla guerra: l'Ucraina. Pensa alla scuola che è stata costretta ad abbandonare, ai suoi genitori rimasti lì, ai suoi compagni. Alle feste trascorse nel suo Paese. Ha commosso tutti la testimonianza letta dalla ragazza nel corso dell'iniziativa, che ha visto la comunità scolastica, con in testa il dirigente Pasquale Merino e gli insegnanti, festeggiare con balli, canti, tornei sportivi il Natale.



Una storia che Vanessa ha voluto raccontare anche ai microfoni di radio Ad Majorana, la web radio gestita dagli studenti. La lunga diretta radiofonica l'ha vista ospite con altri compagni di diverse nazionalità. Ai microfoni Vanessa ha fatto conoscere la sua storia. «In Ucraina frequentavo il liceo. Tra tutte le materie studiate ha riferito - abbiamo studiato anche la difesa dell'Ucraina. Durante le lezioni infatti ci insegnavano ad utilizzare le armi. Gli ultimi tempi, prima dell'attacco russo, - aggiunge - la vita era diventata difficile. Uscivo con i miei amici ma avevamo paura che da un momento all'altro potesse accadere qualcosa». Il racconto di Vanessa continua: «La guerra ha cambiato la mia vita. Ogni volta che sentivo le sirene suonare, avevo paura. Così, dopo aver parlato con i miei genitori, ho deciso di partire da sola per raggiungere Cassino, dove da anni vivono i miei nonni». Vanessa da quest'anno ha iniziato a frequentare il primo anno dell'Itis. I nuovi compagni e i docenti non le fanno mancare la vicinanza. Ma lei, in particolar modo, in questi giorni, pensa alla sua Terra, a mamma e papà che sono rimasti lì, ai suoi ex compagni di scuola. Affida il suo saluto ai microfoni di radio Ad Majorana, nella speranza che qualcuno in Ucraina riesca ad ascoltarla. «Trascorrerò il Natale a Cassino con i nonni, ma il mio pensiero conclude Vanessa - è costantemente rivolto al mio Paese. Ho nostalgia per il Natale di una volta, quando con i miei cari e gli amici ci ritrovavamo a festeggiare all'insegna della gioia e dei buoni canti».

Elena Pittiglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA