Festività natalizie, il programma delle iniziative della diocesi di Frosinone

Fitto programma per il vescovo di Frosinone, Ambrogio Spreafico, durante il periodo natalizio. Oggi, 21 dicembre, la visita alla casa circondariale di Frosinone con il saluto ai detenuti e la consegna la cartolina con la preghiera di Natale e un calendario da parete per il nuovo anno;

Domani, giovedì 22 dicembre, nel pomeriggio santa messa nella cappella dell'ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone e visita ai degenti e al personale.

Sabato 24 dicembre, alle 23:30, santa messa della solennità del Natale del Signore nella cattedrale della diocesi, la chiesa Santa Maria Assunta in Frosinone.

Domenica 25 dicembre, alle 11.15, santa messa della solennità del Natale del Signore nella Concattedrale di Veroli.

Giovedì 29 dicembre: alle 17.30 santa messa nella Concattedrale di Ferentino, in ricordo del 29 dicembre 1108 quando avvenne la deposizione delle reliquie di Sant’Ambrogio nella Concattedrale e sabato 31 dicembre, alle 18.00 in cattedrale, Te Deum di ringraziamento e preghiera per la pace.