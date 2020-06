Nasce la "Terrazza del Belvedere" : nuovi spazi a bar e ristoranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo, ulteriore impulso per la valorizzazione del Centro Storico. Il Comune, infatti, sta per pubblicare il bando relativo al progetto “La terrazza del Belvedere”. Attraverso l’avviso, che sarà diffuso tramite gli assessorati al Commercio e al Centro storico, coordinati rispettivamente da Antonio Scaccia e da Rossella Testa , il Comune di Frosinone assegnerà, gratuitamente, gli spazi esterni a partire da piazzale Vittorio Veneto, passando per corso della Repubblica fino a largo Turriziani, agli esercenti che ne faranno richiesta. Le aree allestite all’interno del bando saranno assimilabili, dunque, a dehors (spazi esterni) temporanei, dotati di arredo floreale, gazebo, ombrelloni, e saranno attive fino a ottobre.L’ASSESSORE ROSSELLA TESTA«Daremo la precedenza alle richieste dei bar e dei ristoranti della zona - precisa l’assessore Rossella Testa - che, in questo modo, potranno ulteriormente allargare all’esterno i propri spazi di attività. Se le richieste saranno poche, allora allargheremo l’offerta a tutti gli altri esercenti della città».«In settimana - prosegue Rossella Testa - con i tecnici comunali delimiteremo gli spazi a disposizione, con una piantina e un disegno. Non ci saranno pedane, ma solo tavoli e sedie. Così potranno essere assegnate le aree in modo preciso e organico. Un’occasione che, dopo i tre mesi di chiusura forzata, sarà utile per rilanciare non solo i bar e i ristoranti, ma anche tutte le altre attività commerciali della zona che potranno, a loro volta, prolungare gli orari di apertura. Insomma, il Centro Storico, dopo la quarantena, si prepara ad essere il punto di attrazione principale della città».Il progetto prevede la chiusura al traffico dal giovedì sera alla domenica sera (dalle 20.15 fino all’una di notte) per permettere a tutti di passeggiare a ridosso della nuova zona dedicata ai dehors, nel rispetto del distanziamento sociale.Tale misura andrà così ad inserirsi alle altre, previste dall’amministrazione, per favorire il commercio e la ripartenza economica a seguito dell’emergenza sanitaria di questi mesi. Tra i diversi provvedimenti adottati in tal senso, si inserisce, ad esempio, il progetto City Outdoor, rivolto a bar e ristoranti. Fino al 31 ottobre, la giunta ha previsto la deroga al regolamento in materia di dehors purché le strutture siano aperte, e non chiuse.