Pescherie e forni, i controlli di Natale dei Nas: sanzioni per le irregolarità

Eseguiti dai carabinieri del nucleo tutela della salute (Nas) 37 controlli in pescherie, esercizi di panificazione e laboratori dolciari nelle province di Latina e Frosinone rilevando 8 non conformità per violazione delle norme igienico sanitarie, di rintracciabilità degli alimenti e sicurezza alimentare con conseguente violazioni amministrative per un importo complessivo pari a 12.000 euro. Nello specifico 24 ispezioni sono state eseguite nella provincia di Latina e 13 in quella di Frosinone con rispettivo ammontare delle sanzioni di 7 e 5.000 euro.

L'operazione rientra in quella eseguita dai militari su scala nazionale