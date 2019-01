© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fuoco incrociato sulla Ciociaria che non si ferma. Sembra sempre vivo, come un vulcano attivo. Di tanto in tanto si sente il rumore di un colpo di cannone, con le trincee dell’esercito di un popolo, stavolta è toccato a quello sportivo giallazzurro, che tornano a fortificarsi. Il campo di battaglia è ancora quello della dignità e del rispetto. Di una terra, di una provincia, non solo dei tifosi. Lo sfondo dell’ultimo confronto a distanza è ancora legato al mondo del calcio, alla scalata e alla permanenza del Frosinone in Serie A. Come allora con Lotito, presidente della Lazio. Una sorta di quarto tempo intriso di veleni.Questa volta da un lato il patron del Napoli, De Laurentiis, che innesca la polemica: «Che ci fa il Frosinone in Serie A? Club come il Frosinone non attirano fan né interessi», scatenando le reazioni del presidente della Provincia, Pompeo, e del sindaco del capoluogo, Ottaviani. Dall’altra quello del Frosinone, società con novant’anni di storia, che replica stizzito al collega, riportando in primo piano la questione della «non equa distribuzione dei diritti tv», quindi del divario tra grandi e piccoli club. «Parole - ha sottolineato Maurizio Stirpe - che arrivano da chi non ha vinto niente. Noi abbiamo costruito lo stadio, cosa che De Laurentiis non mi sembra abbia fatto».Le dichiarazioni di De Laurentiis non sono andate giù al sindaco Ottaviani. Un fiume in piena il primo cittadino, che ha controbattuto: «L’offesa che De Laurentiis ha riservato alla squadra giallazzurra e, in generale, al concetto della sportività del calcio italiano, non sorprende, certamente, chi ha avuto modo di conoscere quanto il suo finto aplomb da noblesse oblige faccia sorridere più dei comici dei suoi film. Del resto è goliardico vedere De Laurentiis mentre cerca di giustificarsi davanti ai giornalisti di mezza Europa, quando sono costretti ad appoggiarsi sui muretti di cemento armato “sgarrupato” o vicino ai ferri in piena mostra durante le partite di Champions in uno degli stadi destinati alla massima competizione continentale. Poi non mi sembra che abbia messo mano al portafoglio per costruire un nuovo stadio insieme al Comune di Napoli». Ottaviani ha poi aggiunto: «De Laurentiis ha solo una grande fortuna, che è quella della ricchezza dei numeri e della passione del popolo napoletano che, tra la partecipazione in massa nel rudere dello stadio e gli abbonamenti tv, genera nelle tasche del presidente cifre inimmaginabili per quasi tutte le squadre della Serie A».Indispettito anche il presidente di piazza Gramsci, Pompeo, che ha commentato: «Il calcio non è solamente business e fatturati, è soprattutto passione, sogno e capacità. Quelle doti che hanno permesso al Frosinone e al presidente Stirpe di regalare la Serie A al nostro territorio. Ecco perché le dichiarazioni del presidente De Laurentiis vanno respinte in toto: offrono un’immagine di questo sport non certo positiva, oltre ad offendere una società, una terra e i suoi abitanti. Il numero 1 del Napoli ha perso un’occasione per stare zitto».Per il fiuggino Giuseppe Incocciati, attento osservatore del cammino del Frosinone e con un passato da calciatore del Napoli (stagione 90-91, 23 presenze e 7 gol), «quella di De Laurentiis è stata un’uscita fuori luogo, grottesca. Ovviamente - ha spiegato - non si può essere d’accordo con le sue esternazioni che denotano mancanza di rispetto per il Frosinone e per quello che il club negli anni ha costruito. È una società che si è dotata anche di uno stadio di proprietà moderno ed efficiente». Poi l’ex attaccante, parlando dei risultati in campionato dei giallazzurri, a mo’ di sprone spiega: «Certo, per le prestazioni offerte in campo finora il Frosinone non facilita giudizi positivi. Anch’io mi aspettavo una squadra più competitiva. Allo sviluppo infrastrutturale doveva seguire un’adeguata programmazione tecnica tesa al mantenimento della categoria».Quella di ieri è l’ultima polemica con il mirino puntato sul Frosinone calcio. Era il 2015 quando il patron della Lazio in una telefonata registrata a gennaio, con i giallazzuri in lotta per la promozione in A insieme con il Carpi, aveva espresso dubbi sull’ascesa nel massimo campionato dei cosiddetti club medio-piccoli. La questione, secondo Lotito, era quella dei «bacini d’utenza senza appeal mediatico», quindi legata ai diritti televisivi. Non solo: anche l’allora dirigente della Juve, Moggi, nei primi anni del Duemila, commentando una sconfitta dei bianconeri, per spiegare il valore della squadra avversaria disse: «Mica era il Frosinone». Ad ogni modo anche i numeri contano. A ricordarlo è il Frosinone sul proprio sito: «Una città di 46.000 abitanti porta allo stadio “ Stirpe” 14.500 spettatori di media. Semplice proporzione: per il milione di abitanti di Napoli servirebbero quattro San Paolo uno sull’altro».