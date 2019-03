© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamenti da non perdere nel week end.Alle Officine Utopia di Ceccano la festa è iniziata ieri sera con un tributo ai Queen sulla scia dell’enorme successo di Bohemian Rhapsody. Questa sera, invece, sarà dedicato al sound elettronico, un viaggio che partirà da sonorità house fino a raggiungere sfumature techno. Si chiude in bellezza con Carnival Circus, la festa in maschera del sabato sera: tutti i resident del locale sul palco, un mix di generi, di hit recenti e del passato per una di quelle feste con la F maiuscola che difficilmente si dimenticano.Il Satyricon live music club di Alatri domani sera si animerà con il “Carnival Mc party”. Al Deliri Cafè Bistrot di Sora stasera appuntamento con la terza stagione di “Una vita in musica”: Alessandro Memeo racconterà, a 25 anni dalla sua uscita, “Ko de mondo”, primo album del Consorzio Suonatori Indipendenti (C.S.I.). Lo farà attraverso musica, proiezioni, documenti, interviste e immagini.“Let’s trash”, invece, è il titolo del party di Carnevale in programma al Deliri domani sera per una serata tutta all’insegna della musica degli anni ’80. Musica dal vivo anche al Castelli dei Conti di Ceccano: domani, alle 22, Charlie Fuzz, al secolo Carlo Cerroni, una delle icone musicali ceccanesi degli ultimi 20 anni, presenterà il suo nuovo album intitolato “Varenne” . Charlie suonerà accompagnato dalla band al completo, i Caraibi (al secolo Luca Verrelli alle tastiere, Simone Podagrosi al basso, Sgash Davide alla chitarra e Marco Urbinelli alla batteria). Domenica, alle 17, nella biblioteca comunale di Alatri, per un omaggio a Fabrizio De Andre’, è in programma “Amico Fragile”.