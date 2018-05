Dopo aver incantato e commosso più di tre milioni di spettatori in tutto il mondo, il direttore creativo e performer internazionale, il cassinate Roberto Sinagoga, sarà ancora una volta in Italia con tre date di un nuovissimo spettacolo, che unirà musica, teatro, danza ed arti figurative: “RITORNI”. Uno show ideato, diretto, prodotto e interpretato dallo stesso Sinagoga che unisce diversi generi musicali (pop, rock, lirica, rap, soul, etc.) e con un repertorio in diverse lingue.



L'artista si avvarrà di un’orchestra di venti elementi, di vocalist, ballerini, circensi, attori e performer internazionali, di un parco audio e video di ineguagliabile imponenza, di una regia televisiva live, di effetti speciali e laser mai visti tutti insieme.



Il pubblico sarà protagonista di un commovente viaggio musicale-teatrale di alto valore umano e sociale che unirà l’Arte e la Solidarietà. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto all’acquisto di apparecchiature e strumenti di supporto per il reparto di Neonatologia del Policlinico Casilino di Roma.



L’acquisto dei biglietti è possibile sul sito www.booking.com o tramite la biglietteria del Teatro Vascello al numero 06-5881021. Per i biglietti ridotti riservati ai gruppi da venti persone in su contattare il seguente numero di telefono: 339-8007259 (Anna Maria).

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA