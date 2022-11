Momenti di paura e tragedia sfiorata questo pomeriggio, 10 novembre, poco dopo le 16 a Ferentino in via Circonvallazione Lolli Ghetti. Per cause al vaglio dei carabinieri prontamente intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118 è crollato un pollaio con annesso un forno a legna. Ferita una donna di 76 anni, trasferita in eliambulanza al San Camillo di Roma. È grave ma non in pericolo di vita.