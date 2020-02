Muro pericolante, la Provincia di Frosinone demolisce un'opera di Alice Pasquini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muro pericolante, la Provincia demolisce l'opera di Alice Pasquini, all'ingresso della sede dell'Accademia delle Belle Arti di viale Marconi.L'Accademia di Belle Arti, in una nota su Facebook, fa sapere che «non ha alcuna responsabilità nella cancellazione del murale di Alice Pasquini, fino a questa mattina ben visibile su viale Marconi, su uno dei muri dell'Accademia la cui proprietà è della Provincia.Stiamo verificando l'intera vicenda per valutare di chi siano le responsabilità di quanto accaduto. Il nostro pensiero va in questo momento a un'opera d'arte andata distrutta e a chi l'ha realizzata, Alice Pasquini, che l'Accademia inviterà quanto prima a Frosinone».Alice Pasquni è tra le più originali e apprezzate street artist italiane.Da notizie acquisite informalmente sembra che il muro fosse pericolante e per i tecnici della Provincia, proprietaria dell'immobile, l'unica soluzione fosse la demolizione del muro.