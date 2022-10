Domenica 16 Ottobre 2022, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:25

Si infittisce il mistero del muratore residente a Piedimonte San Germano scomparso nel nulla 26 anni fa. Nei giorni scorsi la moglie di Antonio Greco è stata chiamata nuovamente dalla squadra Mobile di Caserta per l'acquisizione di altro materiale fotografico. Da indiscrezioni trapelate sembra che sia sparito anche un altro uomo, amico del muratore. Gli investigatori stanno cercando adesso di appurare se possa esserci una correlazione con la sparizione di questa persona con quella del marito che all'epoca dei fatti aveva soltanto 31 anni.

Bocche cucite da parte degli inquirenti sulle piste che si stanno battendo. Non si esclude che in mano possano avere elementi che potrebbero fornire quelle risposte che si stanno attendendo da tanto tempo. Alcuni mesi fa quando la moglie del muratore, una casalinga di 56 anni, era stata chiamata dagli agenti della squadra Mobile campana, si era acceso un barlume di speranza. Invece a distanza di tempo tutto era finito in una bolla di sapone. Adesso dopo la scomparsa di un'altra persona che conosceva il marito, i riflettori si riaccendono nuovamente sul territorio casertano.

I SOSPETTI

Di certo c'è che si sta lavorando a 360 gradi per avere informazioni utili per districare questa ingarbugliata matassa. Gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa quella di una punizione per uno sgarro ricevuto da qualche personaggio dalla fedina penale poco specchiata. Il giorno della scomparsa, stiamo parlando di ben ventisei anni fa, il marito allora trentunenne uscì di casa per recarsi al lavoro.

Quella fu l'ultima volta che era stato visto dalla moglie e dal figlioletto che all'epoca dei fatti aveva soltanto due anni. La casalinga aveva cercato il marito dappertutto. Ma l'uomo sembrava essersi dissolto nel nulla. Il figlio conosce il padre soltanto attraverso i ricordi della mamma . Sono tante le domande che ancora sono in attesa di risposta. Il muratore potrebbe essere scappato volontariamente ? O qualcuno potrebbe avergli impedito di rientrare a casa?

Andando con la mente indietro nel tempo si era ricordata di alcune persone sconosciute che ogni tanto cercavano il coniuge, poi quelle telefonate misteriose che riceveva.

Di queste preoccupazioni, a quel tempo ne aveva parlato con il marito, lui però le aveva risposto che andava tutto bene e che non c'era motivo di allarmarsi. Di questi timori ne aveva parlato anche alle forze dell'ordine nel momento in cui aveva presentato la denuncia di scomparsa.

Lei comunque, nonostante siano passati 26 anni, continua a sperare che qualcuno possa averlo visto e possa dirle con certezza che il marito è ancora vivo.

GLI ALTRI

Il muratore ormai fa parte della lunga lista delle persone scomparse nella provincia ciociara. Tra queste Marina Arduini la commercialista sparita il 9 febbraio del 2007 . Ai genitori aveva detto che sarebbe andata a presentare in questura una denuncia per furto. Ma in questura la donna non ci è mai arrivata. Identica situazione per Giuseppe Ruggiero , conosciuto meglio come zio Peppuccio di Coreno Ausonio che il 15 maggio del 2011, dopo essere uscito di casa con la sua motocicletta, è scomparso nel nulla.

Marina Mingarelli

