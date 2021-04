Muore il vicesindaco di Collepardo, comunità in lutto

La tragica scoperta è avvenuta questa mattina da parte della figlia che, non avendo notizie da ore, è entrata in casa trovandolo già privo di vita. Vincenzo De Parasis, settanta anni, lascia anche una moglie e un secondo figlio nello sconforto, così come l'intera comunità collepardese. «​Un amico fin da giovani, a totale disposizione della città e della comunità», queste le parole del sindaco del comune di Collepardo, Mauro Bussiglieri che ha trattenuto a stento le lacrime parlando del suo "braccio destro". Alle parole del Primo Cittadino fanno eco quelle dei dipendenti comunali, in particolare dell'Ufficio tecnico per il quale è stato un riferimento per decenni. De Parasis è morto per un arresto cardiaco, forse a seguito di problemi di salute pregressi ma nessuno si aspettava una tragedia così improvvisa, motivo per cui la notizia ha fatto, in pochi minuti, il giro della città e del comprensorio dove era altrettanto conosciuto e stimato.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Visita negata nell'ambulatorio, muore in auto mentre va al Pronto... IL FUNERALE A FERENTINO L'ultimo saluto al carabiniere morto, il ricordo dei colleghi:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA