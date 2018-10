© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore mentre aiuta il vicino a fare dei lavori in casa, quest’ultimo indagato per omicidio colposo. È una vicenda ancora tutta da chiarire quella accaduta ieri mattina ad Atina.Intorno alle ore 10, M.S., settantenne del luogo, chiede l’intervento del 118. Un suo vicino di casa - Petar Angelov, 49 anni, bulgaro -, riferisce l’anziano al centralino dell’emergenza, è deceduto a seguito di un malore. Essendoci di mezzo un morto, scattano gli accertamenti di natura giudiziaria. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, arrivano i carabinieri della Stazione di Atina. Qualcosa non torna nella ricostruzione dell’uomo. La morte per un malore non sembra credibile. Poco dopo sul luogo arrivano anche i carabinieri del comando Provinciale del nucleo operativo della Compagnia di Cassino, il medico legale, e il pubblico ministero di turno della Procura della repubblica di Cassino. Il magistrato ha disposto l’autopsia per accertare l’esatta causa della morte, ma da un primo esame del medico legale il decesso potrebbe essere riconducibile ad una emorragia interna causa dall’urto contro corpo metallico avvenuto nel corso di lavori di scavo senza autorizzazioni e quindi abusivi.Tale ricostruzione contrasta con la versione fornita dal settantenne. Secondo quanto riferito da quest’ultimo ai carabinieri e al magistrato di turno intervenuto sul posto il bulgaro, suo vicino di casa, sarebbe caduto a terra a causa di un malore e poi lui che non si era accorto di quanto accaduto, facendo retromarcia con una pala meccanica, gli sarebbe passato sopra, provocando così l’emorragia interna risultata fatale.Gli inquirenti non credono a questa versione dei fatti e sospettano che tale ricostruzione sia stata messa in scena per mascherare un probabile incidente sul lavoro, considerando anche che si trattava di lavori abusivi.Per tale ragione il settantenne è stato indagato per omicidio colposo. Si tratta per ora soltanto di una ipotesi e la contestazione di reato è stata necessaria anche per effettuare l’autopsia, eventualmente alla presenza di un consulente nominato dall’indagato, che fornirà dettagli più precisi sul decesso. C’è da capire anche quando è avvenuto il decesso e se c’era il tempo, chiamando tempestivamente i soccorsi, per poter salvare l’operaio bulgaro.