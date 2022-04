Muore in casa e lo trovano dopo sei giorni, il dramma ad Atina

Muore in casa e lo trovano dopo una settimana. E’ successo ad Atina dove un malore ha stroncato la vita al 67enne Fausto Tamburrini. Ormai da diversi giorni nessuno lo aveva più visto uscire dalla sua abitazione che si trova in via Dolabella, per cui ieri mattina è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Sora, questi ultimi si sono introdotti nell’abitazione attraverso una finestra dal secondo piano.

L’uomo è stato trovato riverso sul letto. Sono stati allertati i sanitari del 118, ma purtroppo al loro arrivo non è stato fatto altro che certificare il decesso avvenuto per cause naturali. I carabinieri del capitano Giuseppe Scolaro hanno informato il magistrato di turno alla Procura di Cassino che, considerata la causa naturale del decesso, ha disposto la liberazione della salma e nella giornata di oggi si terranno i funerali. Nella giornata di domani gli amici, i parenti, i vicini di casa e coloro i quali gli volevano bene gli rivolgeranno l’ultimo saluto terreno.