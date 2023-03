Domenica 12 Marzo 2023, 10:07



Il potenziamento del corpo dei vigili urbani figura da tempo nel programma dell'amministrazione comunale di Cassino. Un corpo ridotto a causa dei numerosi pensionamenti di questi anni ed anche del comandante tanto che finora si sono avvicendati diversi ma tutti con incarichi temporanei. E spesso si sono create situazioni litigiose fra vecchi e nuovi vigili e situazioni burrascose come con l'ex comandante. Perciò ha annunciato ben tre concorsi dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Uno riguarderà proprio per un nuovo comandante dirigente, poi uno riservato ai tre ex vigili ed un altro per 10 agenti. Un numero, comunque, ancora inferiore rispetto alle molte incombenze del corpo di polizia urbana.

Per ora il sindaco, per un incarico temporaneo fino a dicembre prossimo, si è rivolto ad un ex che risiede a Cassino e perciò sempre disponibile rispetto ad altre figure di comandante che erano di fuori provincia o regione. Infatti da domani prenderà servizio al comando della polizia locale Giuseppe Acquaro, già in servizio negli anni scorsi al comune di Cassino. L'atto deliberativo è stato assunto dalla giunta comunale con l'approvazione dello schema di Convenzione, otto articoli che disciplinano tutti gli aspetti relativi all'utilizzo temporaneo. L'avv. Acquaro, infatti, è dirigente a tempo indeterminato nel Comune di Fondi. La durata dell'incarico a Cassino, dove sarà impegnato due giorni alla settimana (equivalenti a 12-36 ore) va sino al 31 dicembre di quest'anno. Ciò nelle more di coprire di ruolo il posto attualmente vacante, in coerenza con la programmazione in materia di assunzioni di personale e di vincoli finanziari da sottoporre all'autorizzazione del Ministero dell'Interno per il settore della sicurezza. Alla polizia è infatti demandato il controllo dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Il comandante Acquaro conosce bene la realtà di Cassino e le problematiche del Corpo della Polizia Locale per aver già ricoperto per un certo periodo l'attuale incarico.

«L'amministrazione comunale - è detto in una nota - confida molto nella sua elevata professionalità per migliorare la qualità di un servizio essenziale qual è quello della Polizia Locale».

E in materia di strade e viabilità con le relative di criticità è ripartita la manutenzione. E' l'impegno del neo assessore Pierluigi Pontone. Oltre alla manutenzione ordinaria con interventi su vari fronti tra emergenze di segnaletica verticale vetusta, semafori, scuole, è stata assicurata la potatura al quartiere Colosseo ed è stata asfaltata via Colle Romano a Sant'Angelo. Si è intervenuti per le buche sul manto stradale di via San Bartolomeo, via Riccardo da San Germano, via Arno, via Sant'Angelo.