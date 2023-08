Multe sulle strade, la classifica: ogni frusinate ha pagato 11 euro nel 2022

Undici euro di sanzioni per violazione al codice della strada per ciascun frusinate. E' quanto emerge dallo studio realizzato da facile.it e assicurazione.it esaminando i rendiconti dei proventi delle multe. I conducenti di Frosinone sono i secondi meno multati del Lazio, considerato che nel capoluogo di provincia, nel 2022, la “spesa pro capite” per sanzioni è stata di 11 euro e la pubblica amministrazione ha incassato, complessivamente, 420mila euro, il secondo valore più basso della regione.

Un buon risultato, ma ci sono automobilisti virtuosi o i controlli lasciano a desiderare?

Guardando ai numeri assoluti è risultata essere Roma, con 133 milioni di euro, la città capoluogo di provincia laziale che, nel 2022, ha ricavato i maggiori proventi, seguita da Rieti (3 milioni) e Viterbo (800mila); chiudono la classifica Frosinone, con 420mila euro, e Latina (quasi 227mila).

Rapportando le multe al numero di autoveicoli e motocicli in circolazione, però, la graduatoria della regione cambia: al primo posto si posiziona Rieti, dove - nel 2022 - la “spesa pro capite” per multe è stata di 79 euro.

Seguono i conducenti romani (62 euro), viterbesi (13 euro) e frusinati (11 euro). Chiude la classifica Latina (2 euro).