Ha partecipato alla Notte Bianca a Ferentino, ma più che degusta- re i tanti prodotti tipici e divertir- si tra musica, arte e spettacolo, nel giro di un’ora, forse anche meno, ha scippato cinque perso- ne. Al novello “mani di velluto” in salsa marocchina, però, gli è andata male perché è stato rin- corso e con non poca fatica arrestato.SERATA MOVIMENTATAProtagonista della movimentata Notte Bianca che c’è stata sabato sera a Ferentino un giovane marocchino 23enne residente ad Arnara. Nonostante la giovane età già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona, evasione, rapina, armi, stupefacenti e sottoposto ad avviso orale.Il piano escogitato dal ragazzo è stato messo in praticata dopo la mezzanotte di sabato. La 13esima edizione di ‘Ferentino è' era ancora in corso, le strade, visto lo strepitoso successo dell’evento, erano ancora stracolme di gente. Terreno fertile per il marocchino, perché, percorrendo le vie del centro, complice la calca, il caos, ha sfilato dalle tasca di quattro persone, altrettanti portafogli. A un quinto ha rubato un telefono I-Phone 8S.Alcune delle vittime si sono subi- to accorte dello scippo ed hanno avvertito i carabinieri. Gli uomini del colonnello Fabio Cagnazzo, presenti lungo il percorso dell’evento, hanno individuato il giovane. Raggiunto, gli hanno intimato di fermarsi, ma lui si è dato alla fuga. Nel giro di poco, dopo un inseguimento a piedi per circa 300 metri è stato bloccato e ammanettato.Tutto finito? Neanche a pensarlo. Lui, il marocchino, quelle manette non le sopportava, tant’è che si è liberato con una mano e sotto gli occhi di decine di persone ha tentato, nuovamente, di scappare.REFURTIVA RECUPERATAA quel punto oltre ai carabinieri di Ferentino (uno dei quali è anche rimasto ferito e ne avrà per tre giorni), sono intervenuti altri tre giovani carabinieri, allievi marescialli della scuola di Firenze, e un poliziotto, tutti liberi dal servizio, i quali non hanno esitato nel dare ausilio ai colleghi. Il marocchino di lì a poco è stato bloccato. A quel punto per lui la serata è finita con le manette ben strette ai polsi e dietro le sbarre del carcere di Frosinone, dove il pm di turno alla Procura del Capoluogo, ne ha disposto il trasferimento, in attesa dell’udienza di convalida che si dovrebbe tenere tra oggi, al massimo domani. Deve rispondere di furto aggravato continuato, lesioni personali ed oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutta la refurtiva è stata recuperata. I quattro portafogli, all’interno dei quali, c’erano contanti, ma anche carte di credito e documenti, sono stati resti- tuiti ai legittimi proprietari. Lo stesso per il telefonino I-Phone 8S, tornato al proprietario.