Giovedì 11 Maggio 2023, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:57



Cambia la movida di Frosinone. La giunta Mastrangeli ha approvato il nuovo bando per consentire agli esercenti del centro storico di predisporre tavoli, sedie e tutto l'occorrente per offrire già da giugno i servizi di bevande e gastronomia all'aperto. Previste alcune modifiche a causa dei cantieri che interessano la parte alta della città. Largo Turriziani sarà off limits per i lavori nella piazza e, si spera anche per il cantiere dei Piloni che dovrebbe nel frattempo essere avviato. La zona interessata dalla movida, escluso Largo Turriziani e il marciapiede antistante, resterà nella parte alta di Corso della Repubblica sino a piazzale Vittorio Veneto. Un minima parte interesserà anche via Maccari e, altra piccola novità, Largo Amendola.

Rivisti anche i giorni. A giugno e agosto l'isola pedonale scatterà dal venerdì alla domenica a partire dalle 20,00. Si aggiungeranno anche i giovedì sera ma solo nel mese di luglio. Per quanto riguarda i chioschi che verranno installati a piazzale Vittorio Veneto nel mese di luglio in occasione del festival dei Conservatori o del Teatro tra Le Porte verranno spostati nelle zone limitrofe. Il bando verrà pubblicato oggi e scadrà il 22 maggio. «Pensiamo di partire subito - spiega l'assessore Rossella Testa - Quest'anno Largo Turriziani non potrà vivere la movida come in passato causa lavori e per motivi di sicurezza ma l'amministrazione continua ad investire nel centro storico per renderlo sempre più attraente».

PILONI

La giunta Mastrangeli ha recepito la transazione siglata con la Piloni srl riconoscendo ai privati la somma di 126 mila euro riconoscendo alla società 21 mila euro circa di lavori eseguiti, 38 mila euro per la gestione del cantiere e 67 mila euro per indagini geologiche, prove e progettazione. «Il metodo alla base della individuazione del suddetto importo è riportato nella delibera - è ispirato ad un principio di obiettiva congruità, avendo convenuto il rimborso soltanto di quelle voci di spesa corrispondenti a prestazioni effettivamente rese, utilizzabili e convenienti per la pubblica amministrazione in nome di un principio di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che di pubblico interesse. L'accordo transattivo prevede inoltre, che l'importo di cui sopra sarà corrisposto in due rate la prima di 80 mila, da pagare entro sette giorni dalla firma del presente atto, la seconda pari a 46 mila euro entro il 31 gennaio 2024». Contestualmente la società ha riconsegnato gli spazi di via Alcide De Gasperi che consentiranno a questo punto di aprire nei prossimi giorni il nuovo cantiere per procedere alla bonifica del sito e all'attesa riqualificazione delle 18 arcate.

LARGO TURRIZIANI

I lavori a Largo Turriziani sono ancora fermi per questioni burocratiche. Partito con ritardo il cantiere oramai è bloccato da mesi. Difficilmente si sarebbe finito in tempo per consentire alla movida frusinate di godere della nuova piazza, ma se il cantiere fosse stato avviato in autunno e non avesse subito questi continui ritardi e stop forse qualche spazio in più senza penalizzare troppo le attività presenti in zona si sarebbe potuto ricavare. Ma spesso le esigenze della collettività non coincidono con i tempi delle opere pubbliche che, a Frosinone in particolare, si avviano tra mille problemi e difficoltà e a volte nemmeno vedono la fine.