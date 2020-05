«Ripartiamo in sicurezza», i gestori dei locali di Isola Liri ci mettono la faccia

«Ripartiamo in sicurezza Città di Isola del Liri». I gestori dei locali della movida, è il caso di dirlo, ci hanno messo la faccia per lasciare un messaggio a chi ancora crede che stare fuori casa è rischioso.

Primo sabato “libero” dopo il lockdown e si temeva che la voglia di riappropriarsi dei propri spazi potesse vanificare quanto di buono i cittadini isolani avessero costruito in questi 80 giorni. Molti ristoranti ancora sono chiusi, lavorano a mezzo servizio pizzerie e paninoteche, più asporto che vendita al dettaglio, alcuni bar e pasticcerie hanno tolto i tavoli verso le 22: «Per non creare assembramento», hanno ribadito. Il primo banco di prova, il sabato dopo la tempesta, è andato. C’era più movimento nel pomeriggio, in serata Isola del Liri è apparsa quasi deserta.

Emblematica la foto di piazza De’ Boncompagni, cuore pulsante della movida, oggi desolatamente vuota: «Il messaggio che vogliamo lanciare con #Ripartiamo in sicurezza, con amo scritto in rosso - commenta Roduane Kaffla gestore del Village Caffè il locale al centro di Piazza De’ Boncompagni – è che questa da quando è nata la vita notturna è stata sempre una città sicura, lo è stata contro la violenza e lo sarà contro questo virus. Abbiamo tutti la necessità di ripartire e di ripristinare le vecchie abitudini, noi ci siamo adeguati con le nuove normative e cerchiamo di rispettarle alla lettera. E’ difficile allinearsi, ma è per il bene di tutti. Gli ambienti che noi offriamo sono tutti sanificati, rispettano i decreti governativi, poi ci mettiamo del nostro, con tanta buona volontà, ma è uno sforzo che chiediamo a tutti. Isola del Liri è stata sino a febbraio la città dell’intrattenimento notturno, abbiamo le capacità e le potenzialità costruite negli anni, vogliamo solo ripartire in sicurezza».

