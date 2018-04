Nottata movimentata in uno dei principali locali della movida, nella parte bassa di Frosinone. L’allarme è scattato quando, intorno all’una, al centralino del 113 è arrivata una chiamata che segnalava una rissa in corso. Gli agenti delle Volanti, agli ordini del commissario capo Flavio Genovesi, si sono precipitati sul posto, ma al loro arrivo i gruppi contendenti erano già fuggi via. I poliziotti hanno cercato di raccogliere informazioni tra i giovani presenti all’interno e all’esterno del locale, ma a quanto pare nessuno aveva visto e sentito niente. Nel frattempo è arrivata in ausilio degli agenti sono arrivati i cani anti-droga, con i quali erano in corso altri controlli in città. Alla vista dell’unità cinofila c’è stato un vero e proprio fuggi tra i ragazzi, ma nel corso della perquisizione la polizia ha trovato alcuni dosi di hashish e marijuana sia all’esterno che all’interno del locale, in particolare nel bagno, dove qualcuno dei numerosi avventori si è disfatto della droga per evitare guai con le forze dell’ordine. Proseguono le indagini della polizia per risalire agli autori della rissa.



Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:17



