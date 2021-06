Movida, da stasera le navette al posto dell'ascensore

Stasera si parte. E tutto è pronto per le “Terrazze del Belvedere”, la manifestazione voluta dall’amministrazione comunale quale segnale di ripartenza economica, ma anche per valorizzare il Centro storico.

Dunque stasera, alle 21, apertura con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, visibili da Corso della Repubblica e da Largo Turriziani.

Seguirà lo spettacolo dell’Associazione “Formazione Danza” di Jolanda Rocchi dal titolo “Festa della Danza”, alle ore 20.30 in piazzale Vittorio Veneto.

Sempre stasera partirà “BimbinCentro” in largo Amendola, con giochi e intrattenimento. Inoltre, in collaborazione con la Pro Loco di Frosinone, si terrà la visita al Campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dalle ore 20.30 alle 23.45.

A luglio, poi è confermata la nuova edizione del Festival dei Conservatori di musica: quattro le serate in calendario.

Nuova edizione anche per “Il teatro tra le porte”: la rassegna, prevede un cartellone di alto profilo, con otto appuntamenti in piazzale Vittorio Veneto, dal 3 luglio al 7 agosto.

Per accedere alla zona sono a disposizione parcheggi su piazza dei tre martiri toscani, piazza San Tommaso d’Aquino, piazza VI dicembre, via Fosse Ardeatine, piazza Diamanti, piazza Garibaldi, piazza Marzi, piazzale della Libertà, via Cavour (mercati coperto); in queste zone le strisce blu sono gratuite dalle 20 alle 9.

IL GRANDE ASSENTE

L’unico grande assente è l’ascensore inclinato che paga i difetti di progettazione e di costruzione. Dopo le innumerevoli rotture, ora occorre sostituire una ruota del carrello del contrappeso (costo: oltre 4 mila euro); ma la consapevolezza che il guasto è destinato a ripetersi per i complessi difetti strutturali dell’impianto, ha imposto una seria riflessione su cui stanno discutendo gli amministratori.

Insomma i costi superano di gran lunga i benefici. Così l’amministrazione comunale ha inteso puntare a dei fondi messi a disposizione del Ministero per rifare completamente la linea.

Intanto, per far fronte alla indisponibilità dell’ascensore il Comune ha pensato di sostituirlo con un “servizio navetta”. La proposta è stata subito accettata dalla “Cialone Tour” che ha messo a disposizione un autobus Euro 6 dotato di pedana disabili e defibrillatore. I posti sono 44, ma per le restrizioni Covid, potrà essere utilizzato al 50%: dunque potrà ospitare 22 passeggeri. «Ma se le richieste fossero maggiori, saremo pronti a mettere in strada subito un secondo bus» spiegano dalla Direzione Aziendale della Cialone Tour. Il costo del biglietto ordinario sarà di 1 euro a tratta. Il bus partirà dal Capolinea del Parcheggio Ascensore Inclinato di Via Aldo Moro, poi percorrerà Via Isonzo, Via Adige, Via Po, Matusa, Viale Mazzini, Piazza VI Dicembre. Qui inversione e percorso inverso.

Le corse verranno effettuate ogni 20 minuti a partire dalle 21. La domenica il servizio inizierà alle 19. Ultima corsa alle 00:40. Sarà attivo nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica per tutto il periodo delle “Terrazze del Belvedere”.