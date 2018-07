E' la provincia di Frosinone la più virtuosa nel Lazio per quanto riguarda il tasso di incidentalità di moto, ciclomotori e biciclette. E' quanto emerge da una ricerca svolta da Das, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale.



MOTO

I centauri che si avventurano sulle strade laziali devono prestare particolare attenzione anche a Latina, che con un sinistro ogni 1.889 cittadini, è al 38° posto della classifica delle province con la più elevata densità di sinistri elaborata da Das.

La frequenza di incidenti con moto si abbassa progressivamente a Rieti (1/3685) e Viterbo (1/4780), che a livello nazionale sono rispettivamente al 29° e 18° posto nella graduatoria delle province con la più bassa densità di sinistri. Frosinone, dove si è verificato un incidente ogni 6690 residenti, è la provincia più virtuosa della regione e tra le 9 province più 'sicurè d'Italia.

Tra 2007 e 2016 il numero di incidenti con moto nel Lazio si è ridotto del 39%, in misura rilevante a Frosinone (-58%) e Viterbo (-50%). Diminuzioni a doppia cifra sono state rilevate anche a Rieti (-44%), Latina (-39%) e Roma (-38%).



CICLOMOTORI

Chi per i propri spostamenti utilizza il motorino deve essere molto prudente sulle strade della provincia di Viterbo, che con un incidente ogni 4780 abitanti si posizione al 35° posto della classifica delle province con la più alta densità di incidenti con ciclomotori. A seguire le province di Latina (1/7178) e Roma (1/8681), che nella classifica elaborata da DAS si posizionano al 61° e 74° posto. Anche in questo caso la provincia di Frosinone (1/24.751) è quella dove si è registrata la più bassa densità di sinistri, la settima in Italia. Nel Lazio (1 sinistro ogni 8.672

residenti) il numero di incidenti con motorini si è ridotto dell'81%, in modo particolare nelle province di Frosinone (-85%) e Roma (-83%).



BICICLETTE

Chi ama le passeggiate in bicicletta deve osservare particolare prudenza in provincia di Latina, dove gli incidenti sono cresciuti del 39% per una frequenza di un sinistro ogni 4908 cittadini. A Rieti si è verificato un sinistro ogni 8340 cittadini, nonostante gli incidenti siano diminuiti del 17% tra il 2007 e il 2016. L'incidenza dei sinistri rispetto alla popolazione si riduce progressivamente nelle province di Roma (1/11.422) e Frosinone, nonostante in termini assoluti il numero di incidenti sia aumentato rispettivamente del 33% e 45%.

