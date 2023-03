Mangia un trancio di pizza e muore soffocato a 27 anni davanti ai genitori, choc a Frosinone

Un ragazzo di 27 anni di origine cinese è morto soffocato mentre mangiava un trancio di pizza: gli è andato di traverso e non è più riuscito a respirare, collassando davanti agli occhi dei genitori. É accaduto in un appartamento di via Roma ad Aquino, in provincia di Frosinone.

La famiglia della vittima è nota ai concittadini per essere proprietaria di un grosso emporio a ridosso del centro cittadino di Aquino.

Ieri sera, per cena, avevano ordinato alcuni tranci di pizza. All'improvviso il ragazzo è diventato livido, portando le mani alla gola. I genitori hanno capito immediatamente la gravità del pericolo e hanno tentato in tutti i modi di liberargli le vie respiratorie, senza riuscirci. Hanno chiesto aiuto al 118 e in pochi minuti un'ambulanza ha raggiunto il posto. Ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso.