Morto al "Muraglione", il corteo: «Giustizia per Paolo»

Si è svolta la fiaccolata organizzata dai familiari di Paolo De Angelis il 53enne frusinate precipitato da un Muraglione di viale Mazzini il 19 febbraio scorso. I familiari che non hanno mai creduto alla morte accidentale si sono affidati all'avvocato Luigi Tozzi affinché faccia luce sulla vicenda. Secondo il legale ci sarebbero numerose incongruenze su questo decesso. A cominciare dal fatto che l'uomo è stato ritrovato in posizione fetale.Ed una persona che è precipitata da 15 metri con le gambe fratturate non può essere ritrovata come un bimbo nel ventre della madre. Gli inquirenti da parte loro dicono che l'inchiesta non è ancora conclusa e che mancherebbero ancora dei tasselli. Intanto, va detto , tra sessanta giorni si sapranno i risultati della perizia del medico legale che ha effettuato l'esame autoptico sulla salma.