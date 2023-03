Morto in ospedale dove era andato per un dolore, giovedì l'autopsia. Indagine per omicidio colposo

Sarà conferito giovedì 30 marzo l'incarico per l'autopsia sul corpo di Aldo Cristian Mambro per chiarire le cause di una morte avvenuta in ospedale, al Sant’Anna e Sebastiano di Caserta, a soli 31 anni. L'uomo era andato in ospedale per un dolore alle gambe ed è deceduto in circostanze da chiarire.

I familiari della vittima, seguiti da Studio3A-Valore S.p.A, hanno presentato un esposto e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti, e ha ordinato l'autopsia che sarà fondamentale per capire cosa sia successo al trentunenne, che viveva con i genitori a Rocca d’Evandro nel casertano, ma che era conosciutissimo anche nella zona di Cassino dove aveva lavorato e dove si trovano dei familiari, oltre che per la sua grande passione per la caccia