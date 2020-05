Ritrovato in casa senza vita, era morto da due giorni: choc ad Arpino per la scomparsa di Biagio Gabriele

Era morto da circa un paio di giorni. Il corpo è stato trovato da un familiare: era livido, il che lascia ipotizzare che il decesso risalga all’inizio della settimana. Per Biagio Gabriele, classe 1971, conosciutissimo ad Arpino, purtroppo non c’era già più nulla da fare. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono giunti carabinieri e sanitari del 118, ma la situazione era già precipitata.

Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio in località Vallefredda, al confine tra Isola del Liri ed Arpino, ma la casa è sulla stradina che si arrampica per Colecarino, nella terra di Cicerone. I carabinieri hanno effettuato tutti rilievi di rito.

Biagio era molto conosciuto in città, impossibile non averci scambiato una battuta.

Era il cognato, fratello della moglie, del commissario della XV Comunità montana, Gianluca Quadrini. La notizia si è diffusa immediatamente ad Arpino, tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina social dello stesso Quadrini. La salma, fino a ieri, si trovava ancora all’interno dell’abitazione, avvolta nel silenzio della campagna di Arpino.

