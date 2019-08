Morto impiccato ad un albero, la macabra scoperta sulla strada per Montecassino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morto impiccato ad un albero. È questa la macabra scoperta fatta nella tarda serata in una boscaglia sulla strada per Montecassino. Sul caso indagano i carabinieri che, fino alla notte di oggi, non avevano identificato il corpo.La chiamata al 112 è arrivata poco prima della 21 da una persona che stava passando in zona e ha notato il corpo. Sul posto si sono recati i militari dell'Arma diretti dal capitano Ivan Mastromanno, i quali hanno avvertito il magistrato di turno alla Procura, la dottoressa Valentina Maisto e il medico legale. «Si tratta di un suicidio. Si lavora per identificare il corpo». Si sono limitati a riferire fonti investigative.Il corpo a quanto pare non era in condizione d'immediata identificazione, forse era lì da giorni.Per questo si è lavorato fino a tarda sera anche con l'ausilio dei vigili del fuoco per il recupero. Nella mattinata con ogni probabilità, si riuscirà a dare un nome al cadavere.