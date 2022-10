Se n’è andato nel giorno del suo compleanno, all’età di 63 anni, facendo sprofondare doppiamente la città di Ceccano nella malinconia. Costantino Almonte, colpito da un aneurisma due mesi fa per strada nel quartiere Selva Piana di Frosinone, è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri nella casa di cura San Raffaele di Cassino.

Stranoto in città, conviveva da decenni con un mostro: la tossicodipendenza. Mite di carattere, era benvoluto da tutti, dispensava racconti di vita vissuta in lungo e in largo. I funerali si terranno domattina alle 11 nella chiesa di Santa Maria a Fiume, santuario nella parte bassa della città.

Via social, nel mentre, sono tanti gli attestati di affetto e dolore per la sua scomparsa. Se n’è andato Costantino, un pezzo dell’altra storia di Ceccano.